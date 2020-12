NMBS past treinaanbod aan tijdens kerstvakantie

Welke door corona ongebruik­te tickets en abonnemen­ten krijg je terugbe­taald? Wij duiken in de ingewikkel­de compensa­tie­re­ge­lin­gen

12 december Bus- en treinabonnementen, kaartjes voor de bioscoop of een pretpark, tot zelfs bedrijfswagens: we gebruikten ze het voorbije coronajaar amper of zelfs helemaal niet, terwijl we daar meestal wel al voor betaald hadden. Kan je dat bedrag, of zelfs een deel ervan, nog recupereren, of is er een andere compensatie voorzien? Mogen bijvoorbeeld leden van een fitnessclub hun abonnementsgeld terugeisen? “Theoretisch gezien wel”, klinkt het bij een jurist.