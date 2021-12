NMBS past treinaanbod aan in kerstvakantie

Bart De Wever over eventueel strengere maatrege­len: “Ik ben een burgemees­ter, geen veehouder of menshouder”

“Het woord ‘lockdown’ is gevallen en we kunnen het niet uitsluiten, maar in Vlaanderen is het daarvoor nog te vroeg, want zo slecht staan we er niet voor.” Dat zegt Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever in VTM NIEUWS. Om ons doen en laten in zijn stad met oudjaar bijvoorbeeld meer aan banden te leggen, daartoe voelt De Wever zich niet geroepen. “Ik ben een burgemeester, geen veehouder of menshouder.”

19 december