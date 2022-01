NMBS moet treinaanbod opnieuw tijdelijk aanpassen

“Door de evolutie van de pandemie en het stijgend aantal besmettingen wordt de NMBS net zoals andere economische sectoren geconfronteerd met medewerkers die afwezig zijn door ziekte of die thuis in quarantaine verblijven”, klinkt het. “Dit brengt met zich mee dat het treinaanbod vanaf 26 januari tijdelijk en georganiseerd wordt verminderd, en dat met ongeveer 6,5%.”

“In functie van de evolutie van de ziektecijfers en het aantal medewerkers in quarantaine zal zo snel mogelijk worden teruggekeerd naar het totale aanbod”, luidt het nog in het persbericht. Reizigers wordt aangeraden om reeds de dag voor hun treinreis de online reisplanner te raadplegen. Deze houdt vanaf dinsdag 25 januari volledig rekening met het aangepaste treinaanbod.

De aanpassingen op een rij:

Concreet wordt vanaf woensdag 26 januari op weekdagen één van de vier IC-treinen per uur tussen Antwerpen en Brussel geschrapt. Ook de IC-treinen tussen Bergen en Aulnoye en tussen Namen-Charleroi en Maubeuge worden tijdelijk geschrapt (zowel tijdens de week als tijdens het weekend). Reizigers richting Frankrijk reizen best via Rijsel.

Daarnaast wordt een aantal voorstedelijke treinverbindingen (S-treinen) tijdelijk geschrapt of aangepast:

• Schrapping van de S7 Halle – Vilvoorde en de S9 Landen – Brussel-Schuman – Eigenbrakel, behalve één S9-trein ’s ochtends vanuit Landen voor het verzekeren van het woon-schoolverkeer.

• In de regio rond Antwerpen schakelt de S32-verbinding tussen Puurs, Antwerpen, Essen en Roosendaal over op een trein elk uur in plaats van elk half uur. Voor en na schooltijd wordt tussen Puurs en Antwerpen een tweede trein per uur behouden, telkens in beide richtingen.

• De S42 Flémalle-Haute – Luik – Liers in de Luikse regio wordt eveneens geschrapt, behalve 2 treinen (één in elke richting) ’s ochtends voor het woon-schoolverkeer.

• In de regio van Gent wordt de S53 treinverbinding tussen Gent-Sint-Pieters en Lokeren geschrapt. Het station van Beervelde wordt bediend door een extra stop van de IC-treinen tussen Oostende en Antwerpen).

• In de regio van Charleroi schakelt de S61 tussen Charleroi, Namen en Jambes over op een trein per uur in plaats van elk half uur. Voor en na schooltijd wordt wel een tweede trein per uur behouden.