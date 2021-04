NMBS moet meer vroege en late treinen garanderen

Overlegco­mité wordt ‘terrasco­mité’: ook buitenbub­bel en contactbe­roe­pen morgen weer op tafel

13 april Dat de scholen na de paasvakantie deels heropenen, staat zo goed als vast. De vraag is wie volgt, nu de coronacijfers na de ‘paaspauze’ nog steeds niet goed zijn. Het winkelen op afspraak blijkt geen succes en ook de kappers willen liefst zo snel mogelijk weer knippen. Ook over de horeca is het laatste woord niet gezegd. Een overzicht van wat morgen op tafel ligt tijdens het Overlegcomité.