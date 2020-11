NMBS lanceert volgend jaar digitale rittenkaarten en die zullen goedkoper zijn dan papieren versie

Vlaanderen pakt fake news harder aan

4:48 Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) gaat investeren in een nieuw factcheckplatform. Dat schrijft De Morgen vandaag. "We zien dat het fenomeen van fake news wereldwijd om zich heen grijpt. In Vlaanderen moeten we dus waakzaam zijn", verduidelijkt de woordvoerder van Dalle, Tom Demeyer.