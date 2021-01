NMBS lanceert nieuwe app, voor het eerst met digitale rittenkaarten

Mechelen Misnoegd persoon stuurt brief met hoge dosis rattenver­gif naar OVAM: “Personeel krijgt psychologi­sche bijstand”

16:01 Het gebouw van OVAM in de Stationsstraat in Mechelen werd maandag volledig ontruimd. Een brief met wit poeder erin lag aan de basis. Terwijl de hulpdiensten een perimeter instelden en de politie een onderzoek opstartte naar de afzender, onderzocht de Civiele Bescherming het goedje. Het bleek te gaan om een hoge concentratie strychnine, of beter: rattenvergif.