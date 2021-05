NMBS lanceert afhaalconcept voor versproducten uit de korte keten

De groenten en fruit zullen lokaal zijn en een keer per week af te halen. In Vlaanderen komt er een proefproject in station Gent-Sint-Pieters. Op deze manier wil NMBS lokale projecten aanmoedigen die oog hebben voor milieu-uitdagingen en de nieuwe gewoonten van de consument. Daarom werken ze met verse producten uit de korte keten.

Het proefproject wordt opgestart in vier Belgische stations: Luik-Guillemins (vanaf 20 mei op te halen), Gent-Sint-Pieters, ‘s-Gravenbrakel en Ottignies (allemaal vanaf 21 mei op te halen). In elk van deze stations komt een afhaalpunt waar je wekelijks producten kan afhalen die je vooraf online bestelde. Het zal vooral gaan over lokale groenten en fruit.

Ook minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) is tevreden met het project. “Levendige stations: dat is wat ik als minister en ook als pendelaar wil. Met verse, lokale en kwaliteitsvolle producten die je in je station kan afhalen, kunnen de reizigers van NMBS nu het nuttige met het aangename combineren,” zegt hij. “Ik ben tevreden over deze actie met producten uit de korte keten, die binnenkort in 4 proefstations start. Ik hoop vooral dat dit nadien in andere stations uitgerold kan worden. Dat is goed voor de reiziger, voor de lokale producent en voor het milieu.”