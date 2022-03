NMBS laat Oekraïense vluchtelingen gratis met trein rijden

Vluchtelingen uit Oekraïne die een gratis ticket hebben van de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn (een ‘HelpUkraine’-ticket) zullen in combinatie met hun paspoort of identiteitskaart gratis gebruik kunnen maken van alle binnenlandse treinen van de NMBS, alsook het grensoverschrijdend verkeer van/naar Duitsland, Nederland, Luxemburg en Frankrijk, verklaart de NMBS vandaag in een persbericht.