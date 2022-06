NMBS komt met voordelig zomerabonnement speciaal voor vaste pendelaars en legt hele zomer lang elke dag snelle treinen in naar de kust vanuit 50 stations

Spoorwegmaatschappij NMBS lanceert tijdens de zomer het "Off-Peak Summer Abo", een abonnement waarbij je voor 59 euro een hele maand onbeperkt kan reizen met de trein. Het abonnement is er wel alleen voor bestaande woon-werkabonnees. De spoorwegmaatschappij laat tijdens de zomermaanden ook opnieuw snelle treinen rijden naar de kust en legt extra treinen in naar verschillende andere populaire bestemmingen. Vooraf reserveren zal niet nodig zijn, zo kondigde de NMBS donderdag aan.

"Met het 'Summer Abo' wil NMBS haar bestaande abonnees bedanken door hen enerzijds een exclusief voordeel te bieden en anderzijds ook vrijetijdsverplaatsingen tijdens de daluren (off-peak) promoten", klinkt het in een persbericht.

Het zomerabonnement is een test. Het kost 59 euro per maand en kan worden gebruikt op weekdagen vanaf 9 uur en tijdens het weekend en op feestdagen de hele dag. Voor 40 euro extra per maand kan ook één persoon die op hetzelfde adres woont als de abonnee gebruikmaken van zo'n "Summer Abo".

Quote Nu de brandstof­prij­zen pieken, is het essentieel dat NMBS een nog aantrekke­lij­ker tariefaan­bod blijft ontwikke­len om nieuwe reizigers naar de trein te lokken. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo)

Er gelden tijdens de zomervakantie nog andere promoties, zoals het Duo Ticket, waarmee twee reizigers voor de prijs van één Standard Ticket de trein kunnen nemen. Jongeren (tot 26 jaar) kunnen gebruikmaken van de Youth Holidays, waarmee ze tijdens schoolvakanties voor 18 euro per week of 29 euro per maand onbeperkt met de trein kunnen rijden. Voorts is er het Senior Ticket voor 65-plussers, of nog het Discovery Ticket om tegen de helft van de prijs met de trein naar een reeks pret-, dierenparken, musea... te gaan.

"Nu de brandstofprijzen pieken, is het essentieel dat NMBS een nog aantrekkelijker tariefaanbod blijft ontwikkelen om nieuwe reizigers naar de trein te lokken, zodat zoveel mogelijk Belgen vlot en goedkoper kunnen reizen", zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) in het persbericht.

Snelle treinen naar de kust

De maatschappij testte vorig jaar al de “Kust-Express” uit, een aanbod met snelle treinen naar het strand waarbij reizigers moesten reserveren (voor 1 euro extra). Uit een evaluatie bleek dat de reizigers het wel leuk vonden dat de treinen sneller waren dan de reguliere treinen, maar dat ze de reservatieplicht maar niks vonden.

Het reserveren wordt dus afgeschaft, maar het principe van de snelle treinen met een beperkt aantal tussenstops keert wel terug. “De Kust-Expresstreinen rijden van zaterdag 2 juli tot en met zondag 28 augustus”, zegt de NMBS in een persbericht. “Op weekdagen stoppen ze in maar liefst 50 stations. Tijdens het weekend is dat in 62 stations.”

Tijdens de weekends komen er alvast twee nieuwe verbindingen bij: er zullen snelle treinen rijden tussen Antwerpen-Centraal en Blankenberge en van en naar Luik-Guillemins, Leuven, Brussel en De Panne, telkens twee keer per dag. De Kust-Express Antwerpen-Blankenberge zou bijvoorbeeld een tijdwinst opleveren van 20 minuten.

Andere populaire bestemmingen

De NMBS voegt nog toe dat er ook naar andere populaire bestemmingen (dierenparken, pretparken, grote steden, muziekfestivals) extra treinen zullen rijden.