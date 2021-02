NMBS kan voorlopig niet voldoen aan ambitie over toegankelijke stations in regeerakkoord

UPDATE El Kaouakibi factureer­de 35.500 euro aan VRT terwijl ze zelf in raad van bestuur zat

23 februari De vennootschap ‘A Woman’s View’ van Sihame El Kaouakibi sloot in 2017 twee contracten om prestaties te leveren aan de VRT. De Antwerpse onderneemster was op dat moment nog lid van de raad van bestuur van de openbare omroep, en dus is er sprake van een inbreuk op het charter deugdelijk bestuur, bevestigt woordvoerder Bob Vermeir. De Open Vld’ster zegt in een reactie dat een van de contracten een ruildeal was. Ze realiseerde zich naar eigen zeggen onvoldoende dat dit in conflict kon komen met haar zitje in de raad van bestuur.