NMBS gaat veiligheidsteams in Limburg en Vlaams-Brabant versterken

Bijna 2.000 gevallen fysieke en verbale agressie

Na de recente aanval op een bestuurder van De Lijn aan het station van Genk en de toenemende agressie in en rond de stations, had ACOD Limburg een alarmprocedure met stakingsaanzegging opgestart. In 2022 vonden bijna 2.000 gevallen van zowel fysieke als verbale agressie tegen spoorwegpersoneel plaats. "Het probleem in Limburg is dat er in Leuven normaal twaalf mensen van Securail zijn. Maar van die twaalf zijn er momenteel maar zeven aanwezig in het station en hier in Limburg hebben we ook maar zeven mensen, van wie er vaak in Vlaams-Brabant moeten gaan invallen omdat daar de meeste lijnen bijeenkomen waarop er meer risico's zijn", zo verduidelijkt 'T Jolyn. Nu wordt het team in Vlaams-Brabant uitgebreid naar zestien veiligheidsagenten en het Limburgse team naar tien. "Dat is heel positief want dan kunnen onze mensen in de stations zichtbaar aanwezig zijn en op de treinen doen wat ze moeten doen.”