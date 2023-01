NMBS gaat flexibel abonnement lanceren voor telewerkers

De NMBS lanceert in het eerste kwartaal van dit jaar een flexibel abonnement waarmee telewerkers twee of drie keer per week de trein kunnen nemen tegen een voordelig tarief. Dat heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vrijdagochtend aangekondigd op LN24.

“De formule, die in 2022 met zeven bedrijven is getest, is rijp. Ze is aangepast aan nieuwe werkvormen, met als doel meer mensen naar onze treinen te lokken”, legde minister Gilkinet uit.

Concreet zal dit nieuwe flexibele abonnement bestaan in vier formules: 80 en 120 reisdagen in twaalf maanden en zes en tien reisdagen in één maand.

De minister zette officieel het licht op groen voor het nieuwe initiatief in een brief die hij begin deze week stuurde aan de gedelegeerd bestuurder van de NMBS, Sophie Dutordoir. “De maatschappij verandert, de gewoonten evolueren en ik ben blij dat de NMBS inspeelt op de nieuwe gewoonten en reisbehoeften van onze medeburgers, in overeenstemming met haar doelstelling om meer reizigers naar de trein te lokken”, luidde het in de brief.

“Het lijkt mij essentieel dat het aanbod van tarieven kan evolueren in functie van het gedrag van de passagiers. De invoering van een flexibele abonnementsformule voor thuiswerk komt tegemoet aan een toenemende vraag naar dit type product”, voegt Gilkinet eraan toe.

Nu meer dan 60 procent van de abonnees van de NMBS twee tot drie dagen per week telewerken, “was het essentieel om een tarief aan te bieden dat aangepast is aan werknemers die regelmatig met de trein reizen, maar niet noodzakelijk dagelijks”, aldus nog minister Gilkinet.