NMBS en Infrabel vragen 3,4 miljard euro extra: “Nodig voor shift naar duurzaam transport”

Levenslang voor twee Roemeense daders van roofmoord in Goutroux, derde krijgt 20 jaar cel

Het hof van assisen in Henegouwen heeft zware straffen opgelegd in het proces tegen drie Roemenen die beschuldigd werden van een roofmoord in Goutroux in 2017. Gheorghita Balan en Marin Filimon, die een dag eerder schuldig werden bevonden aan tweevoudige roofmoord, zijn veroordeeld tot een levenslange celstraf. Er werden voor hen geen verzachtende omstandigheden weerhouden. Aurel Nichiforean, die donderdag schuldig werd geacht aan diefstal met geweld en onopzettelijke doodslag, moet 20 jaar naar de gevangenis. Het hof weerhield als verzachtende omstandigheden het werken in de gevangenis en het volgen van een opleiding.

3 juni