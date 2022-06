NMBS en Infrabel krijgen compensatie van 82 miljoen voor de sterke stijging van de kosten

Zaventem/Duffel Treinbege­lei­der wordt onwel tijdens rit: mogelijk link met spoorlo­pers

Een treinbegeleider is donderdagmiddag onwel geworden op een trein tussen Antwerpen en Hasselt. Even voordien had de man personen op de sporen in Duffel gezien. Of er een link is tussen beide feiten, is niet duidelijk. De treinbegeleider moest in het station van Brussels Airport wel afgevoerd worden.

9 juni