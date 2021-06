NMBS breekt stoelen uit om fiets meer plaats te geven op de trein

Plooifietsen, vooral gebruikt door pendelaars, mogen altijd gratis mee op de trein. Maar voor de klassieke fiets, vaak gebruikt voor uitstappen, heb je een ticket nodig. Dat kost 4 euro per traject. De NMBS verkocht in 2019 ongeveer 251.000 dergelijke fietstickets, zowat een verdubbeling in tien jaar tijd, zegt ze. "En tijdens de coronacrisis zagen we nog een extra versnelling van de groei", aldus marketingdirecteur Marc Huybrechts tijdens een persmoment in het station Brussel-Noord.

Capaciteit

Daardoor vergroot ook de kans dat wie met zijn fiets op de trein wil stappen, door de treinbegeleider wordt geweigerd omdat alle fietsplaatsen al ingenomen zijn. Meer capaciteit aanbieden is dan ook een onderdeel van de nieuwe fietsstrategie van de NMBS. Op langere termijn rekent de spoorwegmaatschappij op extra M7-dubbeldekstreinen met multifunctionele rijtuigen. Zo zal het totale aantal fietsplaatsen in de vloot tegen 2025 met de helft toenemen, tot 6.700.

“Maar we wilden ook al een snelle oplossing voor deze zomer”, zegt Huybrechts. Uit een aantal rijtuigen werden daarom telkens een tiental zetels weggehaald, zodat er voortaan plaats is voor tien in plaats van twee fietsen. Die rijtuigen zullen worden ingezet op de IC-lijnen Oostende-Eupen en Brussel-Luxemburg, en dat levert volgens de marketingdirecteur 600 extra fietsplaatsen op per dag.

Fietsstallingen

Voor reizigers die hun fiets achterlaten in het station, bouwt de NMBS daarnaast haar fietsstallingen uit. Het aantal beschikbare plaatsen - al dan niet beveiligd - zal de komende jaren toenemen tot minstens 150.000 (tegen 108.000 nu). De spoorwegmaatschappij wil voorts meer deelfietsen aanbieden, duidelijke symbolen aanbrengen op de treinen en de klanten beter informeren, in de stations en op de website.

‘Eindelijk echte visie’

De fietsstrategie werd voorgesteld in aanwezigheid van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), die sprak van een mooie eerste stap. “Er is nu eindelijk een echte visie, die vertrekt vanuit een reizigersbevraging en overleg met de fietsverenigingen”, zo zei de minister. “Een mooie eerste stap, en ik wil er mijn schouders onder zetten om deze fiets-treinstrategie in de toekomst nog verder uit te bouwen.”

De minister zal ook bekijken of het tarief van het fietsticket in de toekomst kan “evolueren” - lees: dalen of verdwijnen. Maar dat is iets voor in het volgende beheerscontract, waarover de onderhandelingen nog lopen, zei hij.

Vorig jaar was het een tijdje - van juli tot eind december - mogelijk om de fiets zonder toeslag mee te nemen op de trein, in het kader van de coronacrisis. Groepsreservaties voor fietsen op de trein blijven onmogelijk.

