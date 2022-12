NMBS breekt eigen record: nog nooit zoveel treinen geschrapt als in 2022

Psychiater Dirk De Wachter is vijfde genomineer­de voor ‘Belg van het jaar’: “Zelfs in die rotdiagno­se vindt hij een manier om mensen te helpen”

Van alle vijf genomineerden is Dirk De Wachter de enige die niet terugblikt op een goed jaar. 2022 was het jaar van de kanker, het jaar van de ongunstige levensprognose. Maar laat dat geen bezwaar zijn om hem niet tot Grootste Belg te stemmen, zegt onze redactrice Sabine Vermeiren. Want echte winnaars: die boeken hun overwinningen niet in de schijnwerpers. Die boeken hun overwinningen, daar waar het donker is.

8:05