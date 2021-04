NMBS betaalt amper gevolgschade

Na nieuwe richtlijn van het ECDC: Erika Vlieghe blijft voorzich­tig over versoepe­lin­gen voor volledig gevacci­neer­den

11:30 Infectiologe Erika Vlieghe blijft voorzichtig over het recente advies van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), waarin sprake is van mogelijke versoepelingen voor volledig gevaccineerden. "We moeten voorzichtig zijn en geen verwarring creëren'", zei Vlieghe in De Ochtend op Radio 1. Het kan volgens haar bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat mensen op eigen houtje beslissen. Ze maakt wel een kleine opening voor bijvoorbeeld woonzorgcentra.