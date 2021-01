NMBS beantwoordt 7 op 7 klantenvragen via Whatsapp

De NMBS had de communicatie via WhatsApp in mei al in stilte opgestart bij wijze van test. Toch komt nu al 16 procent van de online vragen voor de spoorwegmaatschappij via die weg, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. Met de officiële lancering krijgt het kanaal nog meer aandacht.

De klantendienst van de NMBS is via WhatsApp bereikbaar voor berichten in het Nederlands, Frans of Engels via het nummer 0492880000. De dienst is open van 6 uur tot 21.30 uur op weekdagen en van 7 uur tot 21.30 uur in het weekend.

Andere wegen om de NMBS voor inlichtingen te bereiken zijn telefonisch op 025282828, via Twitter, via Facebook of via de website. Op Facebook Messenger heeft de NMBS ook al enkele maanden een chatbot, Mobi, die automatisch antwoord geeft op sommige vragen.

De meeste vragen krijgt de NMBS nog steeds aan de telefoon, zegt Temmerman. “Maar het verschil wordt wel kleiner, we merken dat meer en meer reizigers hun vragen online stellen.”

