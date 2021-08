Nina Derwael is na 17 uur reizen weer thuis: “Leuk dat ik traantjes heb doen vloeien”

Het was met klamme handjes dat Nina Derwael gisteravond even na 20 uur in Sint-Truiden in de helikopter stapte die haar nog razendsnel naar het tv-programma 'Van hier tot in Tokio' moest brengen. Niet dat onze turntrots last heeft van hoogtevrees, maar een turbulente vlucht is toch nog wat anders dan zweven tussen twee ongelijke leggers. Met haar glunderende verschijning aan de praattafel van Karl Vannieuwkerke kwam voor Gouden Nina een eind aan een niet eens zo drukbezette, maar wel uiterst vermoeiende dag. Waar niet alleen de lange terugvlucht uit Tokio, maar vooral de vier uur lange tussenstop in Frankfurt voor veel tussenzat.