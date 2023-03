Nieuwe wolf gespot ten noorden van Antwerpen

VTM-programma ‘Ze zeggen dat’ bewijst: behalve op dating­markt worden vrouwen met tatoeages écht scheef bekeken

In het VTM-programma ‘Ze zeggen dat’ achterhaalt Dina Tersago of vrouwen met tatoeages ‘scheef worden bekeken’. Zowel op de dating- als op de arbeidsmarkt deed ze sociale experimenten. Daarnaast ging ze na of een vrouw met tatoeages in een noodsituatie even snel wordt geholpen als een vrouw zonder huidtooi. “De vooroordelen die mensen hebben over een vrouw met tattoos blijken echt wel diep te zitten”, en dat raakte Tersago.