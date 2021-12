Nieuwe wolf ‘Asterix' gespot in Antwerps havengebied

Geel/Zoersel/Zandhoven/Kalmthout Wolf Klaas(je) krijgt gezelschap van tweede wolf in provincie Antwerpen: “Mogelijk gaat het om jonge welp uit Limburg”

Wolf Klaas die zich nu ophoudt in de Kalmthoutse Heide en omgeving, is niet de enige die rondloopt in de provincie Antwerpen. Ook in de omgeving van Geel, Zoersel en Zandhoven is er een wolf opgedoken. Mogelijk gaat het daar om een jaarling uit de Limburgse roedel. Afgelopen weekend werden er nog schapen doodgebeten in Brecht en vermoedelijk was dat het werk van een van de twee wolven. Verschillende gemeentebesturen roepen eigenaars van kleinvee op om hun dieren zeker ’s nachts op stal te zetten.

14 december