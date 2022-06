Nieuwe wet maakt einde aan valse promoties tijdens solden: 20 procent hield zich niet aan de regels

West-Vlaam­se dorpje Veldegem in shock nu kinderarts in cel zit op verdenking van kinderpor­no: “Bijna alle kindjes uit gemeente gingen bij dokter Jan”

Een kinderarts (50) uit het West-Vlaamse Veldegem zit in de gevangenis op verdenking van het bezit van kinderporno en voyeurisme. De speurders kwamen de dokter op het spoor na een klacht over een man die een jongetje in zijn auto had proberen lokken. Opvallend: de man werd twintig jaar geleden al eens betrapt op het bezit van kinderporno, maar kreeg opschorting. Verschillende ouders uit het dorpje reageren ontzet bij HLN LIVE. “Hij had geen tweede kans mogen krijgen”, klinkt het.

22 juni