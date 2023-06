Nieuwe wending in onderzoek naar consultancy-uitgaven van regering-Jambon: Rekenhof buigt zich nu over berg facturen

Hoeveel geeft de Vlaamse regering uit aan consultancy? Op die eenvoudige vraag bleek het voor minister-president Jan Jambon (N-VA) de voorbije weken zeer moeilijk om te antwoorden. Het Vlaams parlement grijpt in en zal het Rekenhof de opdracht geven om honderdduizenden facturen uit te vlooien. Ook het consultancydossier van Jo Vandeurzen (ex-CD&V) komt daardoor opnieuw in het vizier.

Eerst was het 1,5 miljard euro. Dan 640 miljoen. Vervolgens bleek het om 220 miljoen te gaan. Bij benadering. Tussendoor werd duidelijk dat de boekhouding eigenlijk grote gaten vertoont en dat verschillende definities over consultancy de ronde doen. Conclusie? Vlaanderen weet niet wat het uitgeeft aan consultancy.

KIJK. Jan Jambon (N-VA): “Geen 1,5 miljard, maar 640 miljoen euro”

Daar zitten alle partijen - oppositie én meerderheid - mee verveeld en dus wenden ze zich tot het Rekenhof. In een motie die door alle partijen ondertekend werd en die vandaag gestemd zal worden, vraagt het parlement aan het Rekenhof om een onderzoek in te stellen.

Wat heeft Vlaanderen de voorbije legisla­tuur uitgegeven aan consultan­cy? Dat zou het Rekenhof ‘zo snel mogelijk’ moeten uitvlooien

In eerste instantie moet er klaarheid komen over de totale factuur. Wat heeft Vlaanderen de voorbije legislatuur uitgegeven aan consultancy? Dat zou het Rekenhof ‘zo snel mogelijk’ moeten uitvlooien. Geen eenvoudig karwei. Want tussen 2019 en mei 2021 hebben alle administraties consultancyfacturen onder een zeer algemene post geboekt. Wie die post bekijkt, vindt bijvoorbeeld ook facturen voor het reinigen van tapijten of het huren van printers. Het Rekenhof zal alles moeten filteren. Als je weet dat het om honderdduizenden facturen gaat, kan dat al snel een paar weken duren.

Jo Vandeurzen

Toch hoopt men in het parlement dat die eerste vraag relatief snel beantwoord kan worden, zodat er tenminste duidelijkheid is over het exacte bedrag. Daarnaast krijgt het Rekenhof nog een belangrijke opdracht. Eentje waar ze wat meer tijd voor mag nemen en waardoor ook het dossier van Jo Vandeurzen (ex-CD&V) opnieuw in beeld komt.

In het parlement stelt de oppositie zich de vraag of de toewijzing van opdrachten aan de firma van Jo Vandeurzen objectief en fair is verlopen. Het Rekenhof zou zich ook over die kwestie kunnen buigen

HLN bracht in mei het nieuws dat de voormalige minister van Welzijn bijklust als consultant voor het departement dat hij zelf bijna tien jaar geleid heeft. Hij doet dat via de firma Who Cares, waar nog meer consultants aan de slag zijn die banden hebben met CD&V. In het parlement stelt de oppositie zich de vraag of de toewijzing van opdrachten aan Who Cares objectief en fair is verlopen. Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) heeft de documenten recent vrijgegeven, maar ook het Rekenhof zou zich over de kwestie kunnen buigen.

Volledig scherm Voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen. © BELGA

Steekproeven

Het parlement vraagt immers aan de instelling om na te gaan in hoeverre administraties de wet op overheidsopdrachten correct toepassen als ze consultancy inhuren. Het is een algemene vraag die op de hele overheid slaat en die het Rekenhof via steekproeven zal proberen beantwoorden. Er zullen dus van alle departementen dossiers opgevraagd en bestudeerd worden. Bij het departement Welzijn zouden op die manier ook de dossiers van Who Cares in het vizier kunnen komen.

Dat deel van het onderzoek zal meer tijd in beslag nemen. De resultaten van de steekproeven worden ten vroegste in het najaar verwacht.

LEES OOK: