Nieuwe wagens alleen nog elektrisch vanaf 2027? Experts noemen plan “erg ambitieus en moeilijk haalbaar”

Vanaf 2027 zouden nieuwe wagens in Vlaanderen alleen nog elektrisch mogen zijn. Althans: dat is het ambitieuze voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), dat momenteel op tafel ligt van de Vlaamse regering. “Vanaf 2025-2026 zal een elektrische wagen ongeveer dezelfde kostprijs hebben als een wagen op benzine of diesel.” Experts betwijfelen of het plan haalbaar is: transporteconoom Roel Gevaers (UAntwerpen) voorspelt vooral problemen voor de tweedehandsmarkt.

Volledig scherm De details liggen nog niet vast, maar het voorstel dat op tafel ligt, is best fors: vanaf 2027 zou het niet meer mogelijk zijn om een nieuwe wagen in te schrijven die een dieselmotor, benzinemotor of hybridemotor heeft. © ANP

Van een slimme kilometerheffing wilde coalitiepartner N-VA niet weten. En dus legde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een ander voorstel op tafel om de CO2-uitstoot te reduceren binnen haar domein: een drastische vergroening van het wagenpark.

Kostprijs

Het voorstel van Peeters maakt het vanaf 2027 onmogelijk om in Vlaanderen nog nieuwe wagens op diesel, benzine of zelfs hybride wagens in te schrijven. Dat is een pak sneller dan de deadline die Europa vooropstelt, 2035, en ook sneller dan bijna alle landen. Enkel Noorwegen zou ons twee jaar voor zijn.

De redenering? “Uit berekeningen van de sector blijkt dat we vanaf 2025-2026 een switch zullen zien, waarbij een elektrische wagen ongeveer dezelfde kostprijs zal hebben als een wagen op benzine of diesel”, aldus minister Peeters. “Op dat moment vormt de kostprijs geen enkele hinderpaal meer en tref je mensen dus ook niet met zo’n maatregel.”

Tweedehandswagens

Verder zou je in haar voorstel vanaf 2030 ook geen tweedehandswagens meer mogen inschrijven, die deels of volledig op fossiele brandstoffen rijden. Wie een hybride- of andere wagen heeft, kan die dus ten laatste verkopen in 2029 - op de Vlaamse tweedehandsmarkt althans.

Nadien mag die persoon er uiteraard nog zelf mee blijven rijden, net als met de diesel-of benzinewagen die u nu al hebt: er komt geen verbod op zo'n wagens. “Met deze regeling heeft wie morgen een hybride koopt, nog altijd de kans om die over 8 jaar te verkopen. Maar vanaf 2025 zullen er ook veel elektrische wagens tweedehands op de markt komen.”

Volledig scherm Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) © Photo News

Laadpalen

Het voorstel van Peeters is nog niet afgeklopt binnen de regering: mogelijk wordt er wel wat geschoven met de jaartallen. Om al die elektrische wagens te voeden, ligt ook het voorstel op tafel om tegen 2030 aan 100.000 laadpalen te komen in Vlaanderen. Daar zou al min of meer overeenstemming over zijn aan tafel.

De discussie gaat vooral nog over de tweedehandswagens. Bij N-VA vindt men 2030 een te strakke deadline voor mensen die nu nog een nieuwe wagen kopen.

“Erg ambitieus”

Volgens autojournalist Tony Verhelle, voormalig hoofdredacteur van AutoGids, zijn de plannen erg ambitieus. Maar of ze ook haalbaar zijn, betwijfelt hij. “Tot nu toe sleepte Vlaanderen met de voeten op vlak van groene mobiliteit. Nu maakt het plots een bocht van 180 graden. We zullen verschillende tandjes moeten bijsteken”, vertelt Vehelle in De Morgen.

Ook transporteconoom Roel Gevaers (UAntwerpen) heeft z’n bedenkingen bij het voorstel van Peeters. “Vanuit technologisch standpunt lijkt het nog best haalbaar dat je vanaf 2027 enkel nog elektrische wagens inschrijft”, zegt hij bij HLN LIVE. “Voor de nieuwe wagens dan.” Wat de tweedehandsmarkt betreft, noemt Gevaers de plannen een “heel optimistische stelling”. “De gemiddelde wagen in België is ongeveer 9 à 9,5 jaar oud. Als je dus vandaag - zelfs een hybride - wagen koopt in een garage en dit plan erdoor komt, zal je die in 2030 niet meer kunnen verkopen. Dat is moeilijk haalbaar.”

Quote We mogen niet vergeten dat een klassieke auto maar 5 procent van de tijd wordt gebruikt. Het zijn de vrachtwa­gens en de bestelwa­gens die heel veel worden gebruikt. Daar moeten we eens dringend naar gaan kijken. Transporteconoom Roel Gevaers (UAntwerpen) bij HLN LIVE

Wat met vrachtvervoer?

Volgens de transporteconoom pak je het vrachtvervoer ook niet aan met dit voorstel. “Dan zet je beter in op een slimme kilometerheffing; dan ga je alle vervoer dat over onze wegen gaat een stuk taxereren en minder vervuilende wagens kan je dan een ander tarief geven als de vervuilende. Strikt genomen is dat een logischere aanpak dan enkel het beperkte Vlaamse wagenpark te gaan aanpakken.”

“Het zal een en-en-verhaal zijn”, besluit Gevaers in het gesprek met HLN LIVE. “Een slimme kilometerheffing is op zich een vrij logisch gegeven wanneer je goed inzet op duurzame vervoersstromen. Een plan om het wagenpark te vergroenen is ook niet onlogisch, al is de datum voor de tweedehandsmarkt denk ik iets te optimistisch. Maar ik mis vooral een streefdoel en strategie voor vrachtvervoer. We mogen niet vergeten dat een klassieke auto maar 5 procent van de tijd wordt gebruikt. Het zijn de vrachtwagens en de bestelwagens die heel veel worden gebruikt. Daar moeten we eens dringend naar gaan kijken.”

