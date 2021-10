Nieuwe vrouwen melden zich in zaak-Bart De Pauw

Over exact een week gaat het proces tegen Bart De Pauw echt van start. De conclusies van de burgerlijke partijen, waarin de argumenten schriftelijk worden uiteen gedaan, zijn wel al een tijdje geleden neergelegd bij de rechtbank. Daaruit blijkt dat er een drietal nieuwe getuigenissen zijn van vrouwen die gelijkaardige feiten zouden hebben meegemaakt. De vrouwen hebben zich gemeld nadat het gerechtelijk onderzoek al was afgesloten en konden zich geen burgerlijke partij meer stellen. De nieuwe verklaringen moeten eerder de eerste getuigenissen ondersteunen.

Volgens kringen dicht bij het dossier staan de nieuwe getuigenissen in de schriftelijke conclusies van de burgerlijke partijen, in een onderdeel “overige slachtoffers”. Daar verklaren ze gelijkaardige feiten meegemaakt te hebben als de andere vrouwen. Echt fysiek bewijs, zoals sms-verkeer, wordt niet geleverd. De vrouwen zijn niet bekend bij de politie of het parket, en zullen ook niet meer verhoord worden. Ze maken dus geen deel uit van het proces: Bart De Pauw zal voor de verklaringen niet veroordeeld kunnen worden en de vrouwen kunnen sowieso geen schadevergoeding krijgen.

Topje van de ijsberg

Waarom zijn ze dan mee opgenomen in de conclusies? Allicht om aan te tonen dat de dertien vrouwen in het dossier slechts het topje van de ijsberg zijn. Negen van die vrouwen hebben zich uiteindelijk burgerlijke partij gesteld, vier andere hebben het juridische statuut ‘slachtoffer’ gekregen, maar wilden verder niets met de zaak te maken hebben. De burgerlijke partijen hebben altijd willen aantonen dat het gedrag van De Pauw al sinds 2008 begon en bij talloze vrouwen gebeurde. Dat er dus nog meer slachtoffers zouden zijn dan bekend, pleit in hun voordeel.

Al is de vraag of de rechtbank wel rekening zal houden met die extra getuigenissen. De nieuwe verklaringen maken geen deel uit van het gerechtelijk onderzoek want de vrouwen hebben zich pas daarna gemeld. Ze zijn nooit ondervraagd door de politie of de onderzoeksrechter en zijn dus nooit door het parket in overweging genomen. Al zal dat de advocaat van de vrouwen, Christine Mussche en An-Sofie Raes, niet weerhouden om de nieuwe verklaringen te gebruiken in haar pleidooi volgende week woensdag. De advocaten van De Pauw zullen dan weer aantonen dat de nieuwe getuigen onbruikbaar zijn omdat er geen feiten zijn die de verklaringen ondersteunen.

Uit de schaduw

Op 22 januari dit jaar startte het proces met de inleidende zitting. Naar aanleiding daarvan traden vier van de dertien vrouwen uit de schaduw. Het ging om de actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Ella-June Henrard en Lize Feryn. Eerder was ook al geweten dat Cafmeyer en Naert de kat de bel hadden aangebonden: zij meldden zich in 2017 bij de preventieadviseur van de VRT. Sindsdien worden alle vrouwen verdedigd door Christine Mussche en An-Sofie Raes.

Het échte proces start volgende week woensdag. Op de eerste dag komen de burgerlijke partijen aan het woord, daarna het Openbaar Ministerie. Donderdag zullen de advocaten van Bart De Pauw pleiten. Tegen die tijd moeten we ook weten wanneer de uitspraak zal vallen.

We contacteerden beide partijen, maar geen van hen wenste te reageren.