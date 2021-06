Nieuwe voorzorgsmaatregelen na vondst hoge PFOS-concentraties in Willebroek: “Houd kinderen weg van sites, eet geen zelfgeteelde groenten, fruit of eieren”

Zo’n 550 brievenbussen- van gezinnen, maar ook van een aantal bedrijven- in het gebied rond de Fabrieksloop en het Provinciaal Groendomein Broek De Naeyers in Willebroek kregen deze week een brief gepost: ‘Laat uw kinderen niet spelen aan de oevers van de Fabrieksloop en de Zwarte Beek, eet geen zelfgeteelde groenten en fruit of eieren en poets regelmatig uw woning met water.’ De zone in Willebroek is als vierde aangevuld in de lijst waar de PFOS-norm in de bodem is overschreden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM kondigt daarom een reeks preventieve maatregelen af.