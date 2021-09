Nieuwe voedselcrisis in de maak? Van cordon bleu tot specerijen: lijst van teruggeroepen producten wordt steeds langer

Van smeersalades, cordon bleu en stoofvlees tot kookham en roomkaas: de lijst met producten die supermarkten op bevel van de Belgische voedselwaakhond FAVV uit de winkelrekken moesten terugroepen was in augustus en september opvallend lang . Er zat te veel van het gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide in, een pesticide die kanker kan veroorzaken. Al een jaar wordt er te veel van het product aangetroffen in Europees voedsel.

Voedingsbedrijf Meat&More roept vandaag, in overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), kip andalouse en tonijnsalade terug, ook wegens de aanwezigheid van residu van gewasbeschermingsmiddelen (ethyleenoxide). Beide producten werden verdeeld in de filialen van Bon’Ap en Buurtslagers.

Lees ook Supermarkten roepen opnieuw tal van producten terug wegens aanwezigheid kankerverwekkend pesticide

Lange waslijst

Een dikke week geleden moesten de supermarkten ook al een lange waslijst van producten uit de handel nemen wegens sporen van ethyleenoxide. Delhaize haalde gevogeltefondue, cordon bleu, orloffgebraad, kip cordon bleu, wraps en fusilli uit de handel. Jumbo haalde eveneens cordon bleu uit de handel. Vleeswaren De Keyser moest dan weer culinaire kookham (verdeeld bij Cora) en ontvette kookham en kookham baguette speciaal (Makro) terugroepen. Tot slot werd ook de maaltijdsalade met geitenkaas van het merk Gourmet Greens uit de handel gehaald.

De afgelopen dagen kwamen daar ook nog onder andere de smeersalades van Delicio, de cordon bleu van Lidl, stoofvlees van het merk Jermayo en de cordon bleu van Intermarché bij. Het afgelopen jaar riepen de supermarkten in ons land zeker 200 producten terug, zo berichtten verschillende media. Is er een nieuwe voedselcrisis in de maak? Of hoeven we nog niet te panikeren?

Tegen schimmels en salmonella

De grote bosdoener is dus ethyleenoxide, een stof die in Europa verboden is, maar in andere landen gebruikt wordt om schimmels of salmonella te weren. Als het hier in producten wordt aangetroffen, moeten die uit de rekken worden gehaald. Wie ervan eet, loopt niet onmiddellijk gevaar, maar als je dagelijks in grote hoeveelheden jaren producten met ethyleenoxide consumeert, is er een mogelijk risico voor de gezondheid.

Voor de zomer werd ook ethyleenoxide aangetroffen in peper, gember en kurkuma. Ook de ijsjes van Mars en Ola verdwenen daardoor uit de rekken, alsook Heks’nkaas, één van de typisch Hollandse producten die Albert Heijn verkoopt. Het begon allemaal in de zomer van vorig jaar toen een Italiaans voedingsbedrijf ontdekte dat zijn producten besmet waren met ethyleenoxide. De sesam die in de producten zat, kwam uit India en was verwerkt in België. Het zaad werd verwerkt door verschillende voedingsbedrijven en zo verspreid over heel Europa.

Strenge Europese regels

Het grote publiek lijkt nog niet wakker te liggen van de terugroepingen, maar de bedrijven wel. “Gemiddeld moeten we bij Delhaize zo’n 15 producten per jaar uit de winkelrekken halen, maar dit jaar zijn het er al 50”, aldus woordvoerder Roel Dekelver bij VRT NWS vorige week. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, en handelsfederatie Comeos daarentegen hebben bedenkingen bij de massale terugroepacties en vragen om de strenge Europese regels te herbekijken. Ook de Belgische regering zou de Europese Commissie gevraagd hebben om minder snel producten terug te roepen.