Nieuwe verkeerswet biedt geen kant-en-klare oplossing voor ‘laadpaalkleven’

Buitenland­mi­nis­ter Lahbib noemt Russische referenda voor annexatie Oost-Oekraïne "maskerade”

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib is woensdag niet verrast door de resultaten van de “zogenaamde referenda” in vier door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens Moskou blijkt dat een overgrote meerderheid van de bevolking voor de aanhechting bij Rusland is, maar Lahbib noemt dat een “maskerade”.

28 september