Nieuwe varianten BA.4 en BA.5 al goed voor kwart coronabesmettingen: "Ze zullen komende weken waarschijnlijk BA.2 vervangen”

AALST 39-jarige man overleden in politiecel in Aalst, alles wijst in richting van natuurlijk overlijden

In Aalst werd donderdagochtend het levenloze lichaam aangetroffen van een 39-jarige man in een politiecel. Wat de oorzaak is van het overlijden, is nog niet bekend, maar alles wijst in de richting van een natuurlijk overlijden. Het comité P is alvast een onderzoek gestart naar de omstandigheden. “Ik heb zelf om een grondig onderzoek gevraagd om alle zweem van twijfel weg te nemen dat onze agenten een fout maakten", zegt burgemeester Christoph D’Haese.

