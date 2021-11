Nieuwe ‘variant of interest’ uit Verenigd Koninkrijk maakt voorlopig geen opgang in ons land: “Maar we houden het in de gaten”

De nieuwe ‘variant of intrest’ van het coronavirus die eerder dit jaar opdook in het Verenigd Koninkrijk, maakt voorlopig geen opgang in ons land. Dat bevestigt viroloog Marc Van Ranst aan HLN. AY.4.2 werd “de meest besmettelijke coronavirusstam sinds het begin van de pandemie” genoemd en had experten meteen op het puntje van hun stoel .

AY.4.2 is eigenlijk een subvariant van de deltavariant. Volgens de eerste studies leek de nieuwe stam nog 10 tot 15 procent besmettelijker te zijn dan de oorspronkelijke deltavariant. Op zich viel die toename in besmettelijkheid eigenlijk nog mee: de alfavariant was zo'n 50 procent besmettelijker dan het oorspronkelijke Wuhanvirus en de deltavariant deed daar nog eens 60 procent bovenop. AY.4.2 leek niet van die grootteorde te zijn.

Ook in ons land werd de subvariant opgemerkt. Professor Herman Goossens van het UZA vertelde een maand geleden dat het eerste geval in België gedetecteerd werd op 4 september. “Ons centrum heeft tot op heden de nieuwe AY.4.2-variant bij 18 personen in de regio Antwerpen gedetecteerd”, zei hij toen. “Het is te vroeg om te spreken van een opmars in België, maar het moet van nabij opgevolgd worden.”

Twee varianten

Dat doen ze aan het Rega Instituut van de KU Leuven. Volgens viroloog Marc Van Ranst worden er op dit moment twee varianten opgevolgd in de deltagroep: AY.43 en AY.4.2. “AY.43 zit nu aan 41 procent van de besmettingen in ons land”, aldus Van Ranst. “Van de ‘variant of interest’ AY.4.2 hebben we er intussen 136 gevonden in België, wat ongeveer overeenkomt met 1 procent van de gevallen. Dat is niet veel, maar we houden het in de gaten.”

De focus ligt voorlopig wel op AY.43. “Het is vooral die subvariant die nu marktaandeel aan het verwerven is”, gaat Van Ranst verder. “Hij zal dus waarschijnlijk wat besmettelijker zijn, maar veel meer ook niet. Dat zie je trouwens bij elke virusstam die evolueert. Dat is iets wat nooit stilstaat.”

Dat een variant besmettelijker is, betekent overigens niet noodzakelijk dat die ook meer ziekmakend is. “Meestal is het zelfs omgekeerd”, aldus Van Ranst. “Maar in dit geval zit er niet veel verschil op.”

Dat AY.4.2 net minder ziekmakend zou kunnen zijn, lijkt ook naar voren te komen uit de meest recente gegevens van het REal-time Assessment of Community Transmission (REACT-1)-programma van de Britse overheid. Bij een test van meer dan 100.000 proefpersonen bleek iedereen die besmet was, de deltavariant te dragen. AY.4.2 was goed voor 12 procent van de gevallen. En deze mensen bleken net minder vaak symptomen te hebben, zoals het verlies van geur en smaak, koorts of een aanhoudende hoest.

We hoeven ons dus geen zorgen te maken? “Ik zou me zorgen maken mocht er niets gebeuren met het virus. Dit is nu eenmaal wat virussen doen”, aldus nog Van Ranst.

