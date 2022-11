Nieuwe vakbondsbetoging op 15 december: “Energie blijft een grote bekommernis”

Brussel Eén verdachte opgepakt na drie steekpar­tij­en in Brussel: “Twee slachtof­fers van steekpar­tij in Anderlecht nog steeds in kritieke toestand”

De politie voert dinsdag nieuw onderzoek in Sint-Gillis, waar maandagavond een man om het leven kwam bij een steekpartij. In de hoofdstad vonden maandagavond drie steekpartijen plaats in een ongeveer een half uur tijd. Ook in Molenbeek viel een dodelijk slachtoffer. Bij een derde steekpartij in Anderlecht raakten twee personen gewond. Hun toestand is nog steeds kritiek. Er zou geen link zijn tussen de drie steekpartijen.

13:40