Nieuwe vaccinatierecords: vandaag en morgen voor het eerst meer dan 100.000 prikken per dag

“Het is opnieuw een mijlpaal in de vaccinatiecampagne”, zei minister Beke. “Voor het eerst zetten we meer dan 100.000 vaccins op één dag in onze 95 Vlaamse vaccinatiecentra. Deze week gaat het in totaal over zo’n 450.000 dosissen.”

De doelstelling om elke volwassen Vlaming tegen 11 juli een eerste prik te geven, zal volgens de minister nog altijd gehaald worden. “Dat is een strak plan, maar we doen er werkelijk alles aan. Daarom is het vandaag ook zo’n belangrijke dag. Bedoeling is om in juni quasi elke dag 100.000 prikken te zetten. Dat betekent dat we op dertig dagen drie miljoen Vlamingen gevaccineerd zullen hebben. Als we daarin slagen, is 11 juli haalbaar.”