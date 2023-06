Nieuwe vaccinatiecampagne tegen corona: wie krijgt er nog een prik? En wanneer?

Steven Van Gucht over zijn leven voor, tijdens en na corona: “Ik wilde geneeskun­de studeren om alles op te lossen. Tot je beseft dat je veel zaken niet kúnt oplossen”

Viroloog Steven Van Gucht (47) geeft eerlijk toe dat hij zélf bang is geweest tijdens de pandemie. Hoe zou hij zijn dagen doorbrengen, nu hij niet meer voortdurend moet uitleggen wat er aan de hand is met het virus? Kookt zijn buurvrouw nog voor hem? Wil hij - eindelijk - vertellen of hij een partner heeft? En waarom experimenteerde hij juist met joints? Een openhartig gesprek over zijn leven tijdens en na de coronacrisis.