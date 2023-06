Nieuwe vaccinatiecampagne in de herfst: waarom halen rokers best een booster? En krijgen ook kinderen een extra coronaprik?

UPDATE Open Vld’er Goedele Liekens krijgt kritiek op laattijdig indienen van kosten voor werkreis naar New York, maar verdedigt zich fel: “Dit is een heksen­jacht”

Open Vld’er Goedele Liekens heeft bij de Kamer onkosten ingediend voor een dienstreis naar New York zonder die op voorhand te hebben aangevraagd. Dat meldt Het Nieuwsblad, maar betwist het Kamerlid bij onze redactie. “Het enige dat me verweten kan worden is het laattijdig indienen. De reis op zich was gebruikelijk en volstrekt legitiem”, reageert ze. Liekens hekelt de “heksenjacht” die aan de gang is. “Het is onzin dat ik dit op eigen houtje heb gedaan.”