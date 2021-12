Nieuwe treinen moeten minstens acht fietsplaatsen hebben vanaf 2025

Kalmthout Laatste stations­chef van Vlaanderen in tranen op de dag dat hij na 33 jaar zijn stationne­tje in Heide moet sluiten op zes maanden van zijn pensioen: “Mijn lach is er nog steeds maar binnenin bloedt het hart”

Tranen in de ogen wanneer zijn vrienden van de Turfbikers en burgemeester Lukas Jacobs afscheid komen nemen van stationschef Jan Francken (59). De NMBS besliste eerder dit jaar dat 40 stations moesten sluiten en dat van Heide was er daar eentje van. Jan was er maar liefst 33 jaren stationschef. “Dit station was mijn tweede thuis. Ik heb mensen hier een warm gevoel proberen te geven. Die vele dankbetuigingen bewijzen dat me dat gelukt is”, knipoogt hij. De wachtzaal en het loket zullen nu door de aanpalende horecazaak mee ingenomen worden.

