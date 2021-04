Nieuwe tijdelijke btw-verlaging voor horeca: maar 6 procent op eten en drinken tot eind september

Carrefour ziet kwartaalom­zet in België met bijna 3 procent stijgen

11:20 Warenhuisketen Carrefour heeft zijn omzet in het eerste kwartaal in ons land met 2,9 procent (op vergelijkbare basis) zien stijgen, zo maakte de groep woensdagochtend bekend. Volgens Carrefour won het ook marktaandeel in België.