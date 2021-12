Nieuwe teststrategie voorgesteld: wat moet u doen als u hoogrisicocontact had?

Affligem Bewoner zwaarge­wond bij ho­me-invasion in Hekelgem: koppel vastgebon­den, verdachten kunnen vluchten

Vier of vijf verdachten hebben dinsdagochtend een villa langs de Brusselbaan in Hekelgem overvallen. Een koppel zestigers werd aangevallen in hun garage, vastgebonden en bedreigd. De daders namen de man zo zwaar onder handen dat hij zwaargewond afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Zijn leven is gelukkig niet in gevaar.

30 november