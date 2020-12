Nieuwe terugbetaling van CM veroorzaakt lange wachttijden bij orthodontist

LIVE. Arbeidsin­spec­tie zal meer controle­ren op naleven telewerk - meer dan 3.000 coronado­den op een dag in VS, ook recordaan­tal nieuwe besmettin­gen in Duitsland

10:59 De daling in de Belgische coronacijfers is zo goed als tot stilstand gekomen, in bijna alle provincies is er zelfs sprake van een lichte stijging. Enkel bij het gemiddeld aantal overlijdens is er nog sprake van een duidelijke daling, zo bleek vandaag opnieuw uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Verschillende experts pleiten intussen voor nieuwe, strengere maatregelen, zoals het beperken van de verplaatsingen. Het vaccin is op komst, en bewoners en personeel van de woonzorgcentra zullen als eersten in ons land de prik krijgen. Toch zal het nog tot na de zomer duren vooraleer iedereen gevaccineerd is. Volg alle nieuws over Covid-19 in dit liveblog.