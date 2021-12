Nieuwe studie: virus circuleert harder op werkvloer dan in de algemene samenleving, scholen blijven belangrijkste plaats van besmetting

HET DEBAT. Moeten kinderen tussen 5 en 11 jaar gevacci­neerd worden? Dit is jullie mening

Sommige experts wijzen erop dat kinderen tussen vijf en elf jaar oud ook gevaccineerd zouden moeten worden in het belang van de hele samenleving. Andere experts zeggen dat er bijkomend wetenschappelijk onderzoek nodig is en vinden dat kinderen niet zouden moeten opdraaien voor vaccinweigeraars. Wat denk jij? Moeten kinderen tussen vijf en elf jaar oud ook gevaccineerd worden? Eerder vandaag lieten we enkele politici en experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

6 december