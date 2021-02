Nieuwe stap in Europese procedure tegen te hoge luchtvervuiling in België

België sukkelt al sinds de inwerkingtreding van de richtlijn in 2010 met de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), dat vooral wordt uitgestoten door het wegverkeer en de industrie. In 2018 besloot de Commissie uiteindelijk om een inbreukprocedure te openen, maar dat heeft vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

In een mededeling stelt de Commissie donderdag vast dat de grenswaarden voor NO2 al sinds 2010 worden overschreden in Brussel, en sinds 2015 in Antwerpen, dat vijf jaar uitstel had verkregen. Daarnaast merkt de Commissie op dat er in Charleroi nog steeds een meetplaats moet ingericht worden om luchtvervuiling door het verkeer in kaart te brengen.