Nieuwe staatsbons zijn populairste sinds Leterme-bon

Hoe de ‘Rattenmaf­fia’ en het ‘Looijkar­tel’ bekende influen­cers afdreigen: “We snijden je dochters aan stukken”

Ze noemen zichzelf ‘De Rattenmaffia’: een groep jongeren die op sociale media als Telegram en TikTok bekende Nederlandse en Belgische influencers bedreigt. Ze verspreiden privé-adressen en telefoonnummers van TikTokkers om hen vervolgens op te bellen of zelfs op te zoeken. Onze onderzoeksjournalist dook onder in deze duistere uithoek van sociale media en sprak met tal van slachtoffers én de anonieme groepen. “We kregen te horen dat ze ons huis in brand zouden steken, gruwelijk.”