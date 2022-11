Nieuwe spoorstaking op 29 november

Yassine Mahi (32) aangehou­den voor moord en poging moord in terroristi­sche context na mesaanval op agenten in Schaarbeek

Yassine Mahi, de man die donderdag een politiepatrouille aanviel in Schaarbeek met een mes, waarbij een agent om het leven kwam, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat heeft Eric Van der Sypt, de woordvoerder van het federaal parket, aan onze redactie bevestigd. Mahy werd nog niet verhoord, maar is dus wel aangehouden op verdenking van moord en poging moord in terroristische context.

12 november