Nieuwe spoorstaking op 29 november, vrijdag bemiddelingsvergadering

VRT krijgt waarschu­wing van regulator voor reclame via VRT MAX

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft de VRT een waarschuwing gegeven voor het vertonen van reclamespots voorafgaand aan live-uitzendingen via streamingplatform VRTNU (inmiddels VRT MAX). Dat is een schending van het Mediadecreet. Een waarschuwing is een gepaste sanctie, zo meldt de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media vandaag.

14 november