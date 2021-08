Nieuwe richtlijnen: bij meerdere besmettingen kan nodig zijn dat volledige klas in quarantaine moet

Als er in de crèche, kleuter- of lagere school één kind Covid-19 heeft, worden de andere klasgenoten en leerkracht beschouwd als laagrisicocontacten. Als er meerdere besmettingen zijn in een klas of groep, of indien een leerkracht of kinderverzorgster positief test, kan het nodig zijn de volledige klas of groep in quarantaine te plaatsen. Dat blijkt maandagavond uit nieuwe richtlijnen van gezondheidsinstituut Sciensano.

Voor de contactopvolging in onderwijs en kinderopvang werden er enkele wijzigingen doorgevoerd. “Als er in de crèche, kleuter- of lagere school één kind Covid-19 heeft, worden de andere klasgenoten en leerkracht beschouwd als laagrisicocontacten.”

“Laagrisicocontacten moeten enkel getest worden als ze symptomen vertonen en moeten niet in quarantaine. Ze mogen dus verder naar school én naar hun andere activiteiten. Ze moeten wel contact vermijden met personen die een hoog risico hebben op een ernstig verloop van Covid-19, zoals grootouders”, luidt het.

Als er meerdere besmettingen zijn in een klas of groep, of indien een leerkracht of kinderverzorgster positief test, kan het nodig zijn de volledige klas of groep in quarantaine te plaatsen. “In die gevallen heeft het CLB de opdracht om het risico in te schatten”, zegt Ria Vandenreyt van Zorg en Gezondheid deze avond. “Het CLB moet inschatten hoe groot het risico is dat die besmette persoon anderen kan besmetten en moet dan beslissen of de klas in quarantaine moet of niet. Elk hoogrisicocontact moet dan getest worden.”

Als een kind in het lager onderwijs een bevestigd geval van Covid-19 is, worden de andere kinderen in de klas, evenals de leerkracht beschouwd als contactpersonen met een laag risico.

Als de leerkracht een bevestigd Covid-19 geval is, zullen de leerlingen van zijn/haar vaste klas meestal hoog-risico contacten zijn. “De leerkracht loopt immers rond, kan niet steeds afstand houden en mondmaskers zijn in de lagere school niet aangeraden. Indien een gedetailleerde risicoanalyse wel mogelijk is, worden alleen kinderen met een blootstelling van meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand beschouwd als hoogrisicocontacten”, benadrukt Sciensano.

Kinderen mogen na een laag-risicocontact verder naar school gaan en deelnemen aan andere activiteiten. Ze moeten contact vermijden met personen met een hoog risico op ernstig verloop van Covid-19, zoals grootouders.

Als er in een klas meer dan één geval is en de klas was nog niet gesloten, wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in de beslisbomen. Samengevat zal de klas gesloten worden voor 7-10 dagen als 2 leerlingen besmet raken binnen de 14 dagen, tenzij het epidemiologisch onderzoek uitwijst dat de besmettingen waarschijnlijk buiten de klas werden opgelopen.

Sciensano verduidelijkt vanavond nog eens dat volledig gevaccineerde personen in de meeste gevallen vrijgesteld worden van quarantaine na een negatieve eerste test. “Zo’n vroege negatieve test sluit echter niet uit dat de persoon toch besmet werd en zich in de incubatieperiode bevindt. Daarom moet de eerste test vanaf nu steeds aangevuld worden met een tweede test, 7 dagen na het laatste risicocontact”, benadrukt Sciensano.

Omdat het risico in de huidige situatie echter relatief klein is, moet de persoon in tussentijd niet in quarantaine blijven. Ook ongevaccineerde reizigers die terugkeren uit een rode zone in het EU-Schengengebied moeten nu tweemaal getest worden, maar de quarantaine eindigt nog steeds na de eerste negatieve test. Deze wijzigingen gaan in vanaf 31 augustus.

Lees ook.