Nieuwe rekruten leren schieten: 750 voetbalvelden natuur verwoest

Een grote brand op het militair domein Groot Schietveld in Brecht heeft maar liefst 500 hectare aan natuurgebied in de as gelegd. De brand brak vrijdag uit na schietoefeningen van legerrekruten. De gevolgen waren niet min. In Antwerpen regende het as, de rook was tot in de ruimte te zien en dreef tot honderden kilometers ver in ons land. "Deze brand verwondert ons niet", klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos.