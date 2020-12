Nieuwe regels voor woningkwaliteit in Vlaanderen vanaf nieuwjaar

Man gearres­teerd die omgekomen migranten in koelcontai­ner van safehouse in Anderlecht naar locatie bij Bel­gisch-Fran­se grens vervoerde

22 december De Britse autoriteiten hebben in Redditch in Worcestershire een man opgepakt die door het Belgische gerecht gezocht werd voor zijn rol in het smokkelen van 39 Vietnamese migranten die in oktober vorig jaar dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in Essex. Dat meldt de Britse ambassade in Brussel.