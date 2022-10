Nieuwe regels voor oldtimerkeuring vanaf 1 november

Dilsen-Stokkem Limburgse veiling­mees­ter ontdekt tientallen zeldzame oldtimers in schuur: “Voor zo’n unieke Lotus wordt tegenwoor­dig 100.000 euro geboden”

“Toen we de oude dekens wegtrokken, konden we onze ogen niet geloven.” Op een dag wordt de Dilsense veilingmeester Frédérique Gouverneur gecontacteerd door de dochter van een pas overleden autoverzamelaar. “‘Of we eens wilden komen kijken in de schuur van haar vader’, vroeg ze.” Wat Frédérique daar aantrof, bleek een schatkamer aan unieke oldtimers. De bolides gaan volgende week onder de hamer. “Mensen uit de hele wereld zijn geïnteresseerd in modellen als deze.”

16 oktober