Nieuwe regels voor e-steps: dit verandert er vanaf 1 juli

• Geen e-steps onder de 16 jaar

Om te voorkomen dat kinderen of jonge tieners met snelheden tot 25 kilometer per uur tussen het gemotoriseerde verkeer rijden, geldt voortaan een leeftijdsgrens van 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen: in woonerven en erven, op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters, en in speelstraten mag ook wie jonger is dan 16 met een e-step rijden. In voetgangerszones mogen jongeren stapvoets rijden als een verkeersbord dat toelaat.

• E-steps verboden op voetpad

Gebruikers van e-steps worden vanaf 1 juli gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Ze moeten dus steeds de regels voor fietsers volgen. Concreet wil dat zeggen dat ze niet langer op het voetpad mogen rijden, maar het fietspad moeten volgen. Zijn er geen fietspaden, dan moeten ze op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.

• Geen passagiers vervoeren

Met twee personen op één e-step rijden is geen goed idee omwille van de geringe stabiliteit. Daarom is het vanaf 1 juli expliciet verboden om passagiers te vervoeren op gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

• Parkeerzones

Binnen deelmobiliteit zijn e-steps erg populair, maar ze zomaar willekeurig op de openbare weg achterlaten is hinderlijk en gevaarlijk. Voor e-steps zijn er vanaf 1 juli specifieke parkeerzones en zones met een parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat de step de doorgang niet belemmert.

Voorzichtigheid geboden

Volgens de recentste cijfers van de Federale Politie werden in 2021 in Vlaanderen 533 letselongevallen met e-steps geregistreerd. Dat is meer dan tien per week. Daarbij vielen drie doden, 30 zwaargewonden en 421 lichtgewonden. In de leeftijdsgroep jonger dan 16 jaar ging het om vijf zwaargewonden en 65 lichtgewonden. Het aantal ongevallen en slachtoffers neemt sterk toe. Zo werden in 2020 nog maar 206 letselongevallen met één dodelijk slachtoffer, 16 zwaargewonden en 164 lichtgewonden tot gevolg geteld.

“Het gebruik van e-steps is niet altijd zonder risico en dat zorgt voor bijkomende uitdagingen. Op één jaar tijd is het aantal letselongevallen en slachtoffers met e-steps bijna verdrievoudigd, bij de zwaargewonden is er sprake van een verdubbeling. De nieuwe regels zorgen voor meer duidelijkheid en uniformiteit, en verhogen daarmee de veiligheid van stepgebruikers én andere weggebruikers”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).