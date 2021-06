Nieuwe recordweek op komst met bijna 670.000 prikken, 70 procent gevaccineerde volwassenen op 21 juni: zo evolueren we richting zomer

Volgende week worden in Vlaanderen 668.205 vaccins toegediend. Dat zijn er zowat 60.000 meer dan deze week en is ook meteen goed voor een nieuw record. Rond 21 juni zouden zeven op de tien volwassen Vlamingen minstens een eerste dosis van een coronavaccin moeten hebben gekregen, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Met 668.205 vaccins in de week van 7 juni wint de vaccinatiecampagne in Vlaanderen volgende week opnieuw nog wat aan snelheid. Dat cijfer ligt door tegenvallende leveringen wel een stuk lager dan de 800.000 en meer waar Beke eerder op had gehoopt. Het is wel een verdere stijging tegenover de 608.000 vaccinaties van deze week.

Met 345.854 eerste dosissen en 322.351 tweede dosissen is de verhouding ongeveer fiftyfifty, wat betekent dat de vaccinatiegraad na één prik en het aantal volledig ingeënte Vlamingen volgende week met ongeveer dezelfde snelheid zal stijgen.

Pfizer/BioNTech is andermaal hofleverancier met 438.165 dosissen. Daarnaast worden er volgende week ook 98.880 AstraZeneca-vaccins, 71.520 dosissen Moderna en 59.640 Johnson & Johnson-vaccins geplaatst.

Meer dan 58.000 dosissen zijn bestemd voor het grootste vaccinatiecentrum van Vlaanderen, dat van Antwerpen. Gent krijgt bijna 29.000 vaccins, Aalst bijna 16.000.

+70 procent gevaccineerde volwassenen aan begin zomer

De week nadien, die van 14 juni, moet dan het hoogtepunt van de campagne worden, met volgens de voorlopige planning 677.000 inentingen. De overgrote meerderheid daarvan, meer dan een half miljoen, zal dan wel uit eerste dosissen bestaan.

In totaal worden op die manier gespreid over twee weken 1,34 miljoen vaccins gezet. Daarvan zijn er meer dan 900.000 bestemd als eerste prik, waardoor de vaccinatiegraad tegen 21 juni boven de 70 procent van de volwassen bevolking zou moeten staan. “Daarmee liggen we ruim voor op het schema van het Overlegcomité, waar die kaap pas tegen 30 juli werd vooropgesteld”, aldus Beke.

Volgens de voorlopige planning volgen in de week van 21 juni nog eens 600.525 prikken. De week nadien zakt het cijfer naar 260.560. Daarmee zouden we rond de 85 procent gevaccineerde volwassenen (68 procent van de volledige bevolking) uitkomen op het einde van de week van 28 juni. Een verdere planning is momenteel nog niet bekend.

Ondertussen kregen in Vlaanderen al 2.873.151 personen minstens een eerste dosis, dat is goed voor 43,19 procent van de bevolking of 53,57 procent van de volwassenen. Ongeveer de helft van hen, 1.413.891 Vlamingen (21,25 procent van de bevolking, 26,36 procent van de volwassenen), is volledig ingeënt.

