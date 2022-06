Nieuwe polyvalente concertzaal in Tour & Taxis opent in september

In de nieuwe concertzaal, die 120 personen staand en 80 zittend kan ontvangen, zal naast klassieke muziek ook jazz, pop, chanson en wereldmuziek weerklinken. De initiatiefnemers zijn Martine Renwart, voormalig productieleider van De Munt, en Emmanuel De Ryckel, werkzaam in de financiële wereld. Renwart is al 14 jaar betrokken bij een sociaal project in Brazilië, ook Ryckel raakte tijdens zijn professionele reizen gefascineerd door de muziek en de bewoners van Rio de Janeiro. De naam ‘Le Baixu’ is aan te taal van de Pataxos-indianen ontleend en betekent ‘mooi’.